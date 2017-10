Le CM récite la Fatiha à la mémoire de Slim Chaker et des huit naufragés de Kerkennah Le Conseil des ministres tenu ce jeudi 12 octobre à la Kasbah a récité la Fetiha à la mémoire du défunt ministre de la Santé, Slim Chaker, et des victimes du naufrage de l’embarcation dans la région de Sfax.





Le chef du gouvernement a appelé à parachever l’enquête sur les circonstances de cet accident, à révéler la vérité et à délimiter les responsabilités dans les plus brefs délais, assurant les familles des victimes de la solidarité du gouvernement.



Il a appelé les autorités régionales à prendre les mesures nécessaires à la prise en charge des familles des victimes face à cette grande catastrophe.



La justice militaire avait affirmé mercredi qu’il était "trop tôt" pour déterminer les responsabilités juridiques dans l’accident de la collision, dimanche soir, au large de Kerkennah entre un navire de l’armée de mer et une embarcation, qui s'est soldé par huit morts et 38 rescapés.

