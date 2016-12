"L’assassinat de Zouari viole l’intégrité territoriale de la Tunisie" (Jhinaoui) TAP - Le ministère de l’Intérieur dispose de toutes les données nécessaires sur les 800 Tunisiens qui sont de retour des foyers de tension, a affirmé, vendredi, le ministre de l’Intérieur Hédi Majdoub.

Auditionné lors d'une plénière extraordinaire de l’Assemblée des représentants du peuple consacrée à l’affaire de l’assassinat de Mohamed Zouari , le ministre a assuré que son département est tout à fait prêt à engager un dialogue à ce sujet devant la commission de la Sécurité et de la Défense au sein du Parlement.



«Le département de l’Intérieur dispose aussi de toutes les informations nécessaires sur les Tunisiens établis actuellement aux foyers de tension », a-t-il ajouté.



En réponse aux députés qui ont pointé « les faiblesses » du renseignement tunisien dans l’affaire de l’assassinat de Mohamed Zouari, notamment en ce qui concerne ses activités à l’extérieur du pays, Majdoub a souligné que la Tunisie ne dispose pas d’un système de renseignement extérieur ni de moyens matériels et humains pour parvenir à de telles informations.



Le ministre a également fait état de l’absence d’un cadre juridique qui organise les services de renseignement ajoutant que le système tunisien a été énormément affaibli au lendemain de la Révolution.



Par ailleurs, le ministre a souligné que l’enquête relative à l’assassinat de Mohamed Zouari atteint aujourd’hui une étape très avancée dans la mesure où les commanditaires étrangers du meurtre ont été identifiés.



Majdoub a également rappelé que l’assassinat, le 15 décembre dernier, de l'ingénieur Mohamed Zouari à Sfax, a été planifié en Europe.



«La planification de l’opération a démarré le 15 juin dernier, dans deux pays européens et deux plans d’exécution différents ont été mis en place », avait précisé le ministre au cours d'une conférence de presse tenue récemment à Tunis.



La diplomatie tunisienne ne ménagera aucun effort pour préserver la souveraineté nationale, a assuré, vendredi, le ministre des Affaires étrangères Khémaies Jhinaoui.



Le ministre qui s’exprimait lors d’une séance plénière extraordinaire de l’assemblée des représentants du peuple, consacrée à l’affaire de l’assassinat de Mohamed Zouari, n'a pas exclu l'implication de services étrangers dans ce meurtre.



Jhinaoui a condamné avec vigueur l'assassinat, jeudi 15 décembre, de Mohamed Zouari devant son domicile à Sfax le qualifiant d’acte « abject et inadmissible » qui viole l’intégrité territoriale de la Tunisie.

«Toute personne dont l’implication dans ce crime est prouvée sera poursuivie en justice et jugée», a-t-il dit.



Par ailleurs, le ministre a souligné que son département avait déjà entamé la collecte des données nécessaires relatives à cet assassinat en vue de poursuivre en justice les criminels ajoutant que des contacts ont été menés avec l’Interpol et les parties concernées par cette affaire.



Dans sa réponse aux députés au sujet de la normalisation avec l’entité sioniste, Jhinaoui a indiqué que cette question ne se pose pas pour l’Etat tunisien dans la mesure où la juste cause palestinienne demeure toujours au cœur des priorités de la diplomatie tunisienne.



La plénière extraordinaire de l’Assemblée des représentants du peuple consacrée à l’affaire de l’assassinat de Mohamed Zouari a démarré, vendredi, en présence du ministre de l’Intérieur, Hedi Majdoub, et du ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui.



La plénière se tient à la demande de quatre blocs parlementaires, avait précisé le président de l’assemblée des représentants du peuple Mohamed Ennaceur.



