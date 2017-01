L’alliance Ennahdha/ Nidaa n’a en rien servi le pays (Ben Jaâfar) Le Secrétaire Général d’Ettakatol, Mustapha Ben Jaâfar, a considéré ce vendredi 27 janvier 2017 que l’alliance actuelle entre Nidaa et Ennahdha n’a en rien servi le pays.



Dans un entretien ce vendredi 27 janvier avec Express , le président de la deuxième Assemblée nationale constituante de l’histoire du pays, a souligné que l’action du parlement était à l’heure qu’il est, bloquée et qu’il n’existait pas une vision harmonieuse entre les différentes parties au pouvoir.



Il a affirmé que l’Assemblée n’a mis en place jusque-là aucune instance constitutionnelle, n’a pas parachevé les procédures d’instauration de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature.



Le chef du FDTL a, par ailleurs, appelé le chef du gouvernement, Youssef Chahed, à changer sa méthode de travail, l’action gouvernementale est actuellement marquée, à ses yeux, par l’improvisation.



Le gouvernement de Youssef Chahed n’est pas un gouvernement d’union nationale, comme on veut le faire croire, a-t-il lancé.



Ben Jaâfar a fait état de tractations avec des parties politiques, qu’il n’a pas révélées, en vue de voir l’éventualité de participer aux échéances électorales sur des listes communes.

Gnet

