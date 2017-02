L’agence US MCC Choisit la Tunisie comme partenaire agissant Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a rencontré ce mercredi 1er février au palais du gouvernement de la Kasbah, une délégation de l’agence américaine, Mellenium Challenge corporation (MCC), conduite par sa vice-présidente, Kyeh Kim.



La rencontre a porté sur le choix du Conseil d’administration de MCC de notre pays, comme nouveau partenaire en vue de la réalisation de projets de développement dans de nombreux domaines, selon un communiqué de la Kasbah



Kyeh Kim a imputé "le choix de la Tunisie comme partenaire agissant, à son engagement en faveur de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la transparence, et de la création d’un climat d’investissement contribuant à attirer des investisseurs, des acteurs économiques et d’hommes d’affaires".



Le chef du gouvernement a incité Mellenium Challenge corporation à promouvoir des projets dans les régions intérieures, en vue d’accélérer la cadence de développement intégré, et l’employabilité des diplômés du supérieur dans ces régions, a déclaré l’hôte américaine.

Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire