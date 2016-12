L’administration américaine appuie les efforts de la Tunisie en Libye Les dernières évolutions sur la scène libyenne, et les moyens susceptibles de parvenir à une solution pacifique en vue d’une sortie de crise ont été au centre d’un entretien hier, mercredi, 21 décembre 2016, entre le ministre des Affaires étrangères, Khemaïs Jhinaoui, et l’émissaire américain en Libye, Jonathan Weiner.



Le ministre a réitéré la position tunisienne appuyant le gouvernement d’union nationale, étant un gouvernement légitime bénéficiant d’une unanimité internationale, ainsi que les efforts pour une solution pacifique dans le cadre d’un dialogue entre les différents protagonistes libyens, sous l’égide des Nations-Unies, indique ce jeudi 22 décembre un communiqué du ministère des Affaires étrangères.



Jhinaoui a dit le souci de la Tunisie de rassembler l’ensemble des Libyens, sans ingérence dans leurs affaires intérieures, appelant la communauté internationale à œuvrer pour une solution globale en Libye, lui évitant davantage de dérapage vers le chaos, et rétablissant sa stabilité et sa sécurité.



Le diplomate US a dit le soutien de l’administration américaine aux efforts de la Tunisie pour rassembler les Libyens, et éviter la poursuite de la crise dans ce pays, en préservation de son unité territoriale et afin qu’il retrouve sa sécurité et stabilité.



Jonathan Weiner a affirmé la position américaine en faveur de la légalité internationale, de l’accord de Skhirat et des institutions qui en sont issues, notamment le gouvernement d’union nationale sous la présidence de Faez Sarraj, tout en appuyant les initiatives visant à parvenir à la réconciliation globale dans ce pays et à entamer la reconstruction.

Gnet

