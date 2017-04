La Tunisie condamne les attentats contre deux églises en Egypte La Tunisie condamne avec fermeté les deux attentats terroristes ayant visé dimanche 09 avril deux églises coptes à Alexandrie et à Tanta, ayant fait plusieurs victimes entre morts et blessés.



Dans un communiqué paru hier dimanche, le ministère des Affaires étrangères exprime sa totale solidarité avec le peuple égyptien, et son soutien aux mesures prises par le gouvernement égyptien, en vue de préserver la sécurité de ses citoyens, présentant ses condoléances et ses sentiments de compassion aux familles des victimes.



La Tunisie condamne le fait de cibler des lieux de culte, et en appelle à la coopération de la communauté internationale contre le terrorisme, qui vise la sécurité et la stabilité des pays.

Gnet

