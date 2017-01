La Tunisie, 1ère en Afrique du Nord en termes d’attraction des talents La Tunisie est relativement mieux classée dans les piliers de la fidélisation des talents et l’offre de compétences professionnelles et techniques et surtout au niveau des connaissances générales de ses ressources humaines. Cependant, elle se classe faible dans les piliers développement des compétences et attraction des talents.



La Suisse et Singapour occupent la tête du GTCI 2017, tandis que quatre pays scandinaves se trouvent dans le top 10 (Suède, Danemark, Finlande, Norvège). Le Royaume-Uni et les États-Unis se classent respectivement troisième et quatrième.



Développé en partenariat avec The Adecco Group et le Human Capital Leadership Institute de Singapour (HCLI), le GTCI évalue la manière dont les pays forment, attirent et retiennent les talents. Il constitue en cela un outil d’aide à la mise en place de stratégies pour stimuler la compétitivité en matière de talents. Le thème retenu pour cette quatrième édition est « Talents et technologies : dessiner le futur du travail ».



Le rapport 2017 explore les effets des évolutions technologiques sur la compétitivité des talents. Il confirme que même si le phénomène croissant de l’automatisation a un impact sur l’emploi à tous les niveaux, les technologies génèrent cependant de nouvelles opportunités.



En outre, les personnes et les entreprises devront s’adapter à un environnement professionnel où les savoir-faire technologique, les compétences humaines, la flexibilité et la collaboration sont des conditions indispensables au succès. Les réseaux horizontaux remplacent progressivement les hiérarchies verticales en s’imposant comme la nouvelle norme de leadership. Les gouvernements et les acteurs économiques doivent travailler main dans la main pour bâtir des systèmes éducatifs et des politiques d’emploi adaptées.



Il est à noter que les Émirats Arabes Unis ont été classés 19ème, Qatar 21ème, l’Arabie Saoudite 42ème, Bahreïn 47ème, Koweït 57ème, Jordanie 58ème, Oman 59ème, Liban 62ème, alors que l’Egypte s’est classée à la 88ème position, le Maroc 96ème et l’Algérie 107ème.



Les pays les mieux classés se ressemblent sur plusieurs aspects. Ils disposent notamment d’un système éducatif qui répond aux besoins de l’économie. Ils mettent en place des politiques de l’emploi qui favorisent la flexibilité, la mobilité et l’entrepreneuriat. Ils entretiennent également un lien fort entre les acteurs de leur économie et leur gouvernement.

D'après communiqué

Tweet Ajouter un Commentaire