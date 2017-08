La stratégie d’autonomisation des femmes adoptée en CMR

La stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes et filles rurales 2017 – 2020 a été adoptée hier, vendredi 11 août, lors d’un conseil ministériel restreint (CMR), tenu à Dar Edhiaffa à Carthage.

Cette stratégie devra être pilotée et mise en exécution par le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance. Le CMR a appelé à une plus forte coordination entre les différentes parties prenantes et de mettre en application cette stratégie à l’horizon de 2020 chacun dans son domaine, appelant à la faire connaitre de la meilleure manière, indique en substance un communiqué de la Kasbah.

Le conseil a également planché sur le projet de loi protégeant la maternité et la paternité. Gnet