La SONEDE annonce une coupure d’eau à Ennasr 2 et à Selma City La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) annonce une coupure d’eau à Tunis dans le cadre de la réalisation des travaux de l’échangeur X2/X20.



Les perturbations et les coupures d’eau seront enregistrées à Ennasr 2 et à Selma City (El Menzah 7), à partir de mardi 07 février à 22 heures jusqu’au mercredi 08 février 2017 à 5 heures du matin.

