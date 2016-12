La proposition de loi contre le racisme "prioritaire", pour Ennaceur Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, a appelé la commission des droits, libertés et relations extérieures à activer l’examen de la proposition de loi organique n’o 2016/54 portant sur l’éradication de la discrimination raciale, présentée par un groupe de députés.



Lors d’une audience accordée aux représentants des étudiantes africaines agressées à Tunis la semaine dernière, en présence de députés de différents blocs parlementaires, Ennaceur a dénoncé cet incident, exprimant son refus de toutes les formes de discrimination raciale. Il a dit son soutien à la colonie africaine en Tunisie et à ses revendications.



Le chef du perchoir a indiqué qu’il allait envoyer un courrier au chef du gouvernement, afin que les dispositions administratives nécessaires soient prises pour assurer les bonnes conditions de séjour à cette colonie, la protéger, et faciliter ses rapports avec les différentes administrations et entreprises publiques.



Ennaceur a prôné, selon un communiqué de l'Assemblée, une mobilisation intellectuelle et sociétale contre les pratiques racistes, et à rassembler les différents forces vives : organisations, associations et médias pour faire face à ces comportements étranges à notre pays, à travers la sensibilisation et la pression.



Le représentant des étudiants africains a présenté un aperçu sur les agressions contre la colonie africaine en Tunisie.



La commission des affaires de la Femme devrait se rendre hier après-midi au chevet de l’étudiante africaine, hospitalisée après avoir été violemment agressée en fin de semaine dernière.

Gnet

