La LTDH prône des lois criminalisant toutes les discriminations La Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) condamne avec fermeté l’agression contre deux Congolaises, survenue samedi après-midi, ainsi contre toutes les agressions attentatoires à la dignité des personnes du fait de la couleur de leur peau.



Dans un communiqué paru hier lundi 26 décembre, la LTDH appelle à engager des poursuites contre tous ceux qui sont impliqués dans une agression raciste, qu’elle soit physique ou verbale, à les traduire en justice afin que la plus lourde sanction leur soit infligée.



La ligue presse l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à accélérer l’adoption d’une loi criminalisant le racisme et garantissant la protection des personnes de couleur noire, qu’elles soient des citoyens tunisiens ou des étrangers, ainsi que les minorités, et ce conformément à la charte universelle des droits de l’homme et tous les traités internationaux relatifs aux principes universels des droits de l’homme mentionnés dans la constitution.



La ligue appelle à voter des lois criminalisant avec vigueur toutes les discriminations sur des bases ethnique, religieuse ou celles de la couleur de la peau et d’appartenance à une région ou classe sociale.

