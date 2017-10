La guerre contre la corruption requiert détermination et persévérance (Chahed) Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a réitéré hier son engagement pour la poursuite de la guerre contre la corruption.



Dans son apparition télévisée, la soirée de jeudi 12 octobre sur el-hiwar ettounsi, il a souligné que son gouvernement est le seul à avoir lancé d’une manière effective la guerre contre la corruption, étant parmi les priorités du document de Carthage.



Cette guerre se limitait à des slogans que d’aucuns ont brandi, mais le gouvernement d’union nationale est le seul à l’avoir mené. Celui qui tente de mettre en doute tout ça, qu’il nous dise qu’est-ce qu’il a fait lorsqu’il était au pouvoir, a-t-il lancé ironique.



Il a encore indiqué que la guerre contre la corruption requiert ténacité, détermination et persévérance, faisant état de l’arrestation (avant-hier mercredi) de 14 responsables dont des directeurs de banque et de fonctionnaires impliqués dans des opérations de blanchiment d’argent.



Il a promis d’aller de l’avant dans cette guerre, signalant que des moyens ont été fournis pour les magistrats, 12 tribunaux administratifs ont été créés, et un intérêt a été accordé à la législation.



Le co-chef de l’exécutif a admis que l’arrestation des barons de la mafia et des grands contrebandiers qui possèdent tout un réseau dans plusieurs administrations, et même en dehors de la Tunisie, n’est pas facile.

Gnet

