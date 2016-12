Retour des djihadistes : Le syndicat de la GN appelle à la création d’une cellule de crise Le syndicat général de la garde nationale (SGGN) appelle à la création d’une cellule de crise qui examinera la question du retour des djihadistes des zones de conflit.



Dans un communiqué paru hier, mardi 27 décembre, le syndicat dit partager les appréhensions du peuple tunisien, et estime que la cellule en question devrait être commune aux ministères de la Défense, de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice, chargée de «présenter des solutions radicales, loin des tiraillements politiques et droit-de-l'hommistes , tout en prenant en considération l’intérêt du pays », indique le communiqué.



Le syndicat exprime par ailleurs sa satisfaction quant aux décisions prises par la Présidence du gouvernement et les autorités compétentes après l’assassinat de Mohamed Zouari, tout en appelant à la révision des nominations dans la sécurité extérieure « ayant été basées sur le népotisme et non sur la base de la compétence professionnelle ».



Il appelle également à faire participer la garde nationale dans le contrôle des frontières et ports, et de leur permettre d’accéder aux dépôts de la direction générale des frontières et des étrangers en vue d'une meilleure coordination et efficience. Le syndicat national de la garde nationale demande à faire fusionner la direction de lutte anti-terroriste et la direction des renseignements de la garde nationale dans une direction générale unique et ce pour l’intérêt des enquêtes.



Le syndicat prône, enfin, le retour des compétences n'ayant pas eu leur chance dans les nominations à cause du népotisme, et ayant rejoint les missions onusiennes.