La crise libyenne au centre d’un entretien BCE/ Ghannouchi Le président de la république, Béji Caïd Essebsi, s’est entretenu ce mardi 17 janvier à Carthage avec le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi.



Dans une déclaration aux médias, Ghannouchi a indiqué que la rencontre avait porté sur la situation générale dans le pays, notamment l’accélération de concrétisation des résultats de la conférence internationale sur l’investissement, a fortiori avec l’amélioration de la situation sécuritaire et les indicateurs économiques positifs à l’orée de 2017.



Le président d’Ennahdhda a fait part de l’optimise du chef de l’Etat quant à l’avenir la région de Gafsa où il s’est rendu dernièrement, ainsi que du développement et de la démocratie dans le pays.



La conjoncture régionale, en prime la situation en Libye, et l’initiative menée par la Tunisie en concertation avec l’Algérie et l’Egypte, pour inciter les protagonistes libyens à parvenir à une solution politique consensuelle à même de restaurer la sécurité et la stabilité dans le pays ont été au centre de cette entrevue, a dit Ghannouchi, selon une vidéo mise en ligne.

Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire