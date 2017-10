La CONECT appelle à la révision de la loi relative à l’organisation du secteur du transport Au vu de la situation délicate par laquelle passe le secteur de taxis individuels, le Groupement professionnel du transport de la Conect, attire l’attention sur les difficultés que rencontre ce secteur vital. Ces difficultés résultent de l’accumulation de plusieurs problèmes et obstacles et de l’absence de la prise des décisions nécessaires en temps réel malgré les alertes lancées. Le Groupement professionnel du transport de la Conect affirme aussi la nécessité de :



• Réviser de loi relative à l’organisation du secteur du transport pour l’adapter à la situation et aux besoins des citoyens

• Renforcer la coopération et le partenariat entre la profession et l’administration avec la participation du Groupement professionnel du transport de la Conect en tant membre permanant dans les commissions régionales et nationales du transport

• Réviser les tarifs en fonction des augmentations des charges et des coûts notamment des prix des véhicules, de la maintenance, des hydrocarbures et des primes d’assurances

• Mettre en place une exonération douanière et fiscale au moment du renouvellement parc automobile, et ce, pour préserver le pouvoir d’achat du consommateur et pour faire face à l’impact de la dépréciation du dinar

• Accélérer la mise en place du guide du contrôleur, l‘assainissement du secteur et la révision périodique technique des véhicules

• Réduire les coûts et les charges à travers la révision des primes d’assurances



Le Groupement professionnel du transport de la Conect considère qu’un dialogue mutli-acteurs, responsable et transparent entre l’administration et les parties prenantes s’impose et il est la seule voie pour dépasser les difficultés et préserver les intérêts des professionnels, des citoyens et de toutes les parties concernées.

Communiqué

