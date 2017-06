Chahed et les chefs de partis et organisations font le point sur la campagne anti-corruption Une réunion a eu lieu hier, vendredi 09 juin, entre le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et les dirigeants des partis de la coalition gouvernementale ainsi que les chefs des organisations syndicale (UGTT) et patronale (UTICA), signataires du document de Carthage.



La situation générale dans le pays, la lutte contre la corruption, et les grandes réformes ont été à l’ordre du jour de cette rencontre.



La situation à Tatatouine, notamment à el-Kamour théâtre depuis plus de deux mois d’un sit-in des jeunes de la région qui réclament la part du gouvernorat de la rente pétrolière, a été également évoquée. Il a été convenu de poursuivre le dialogue entre le gouvernement et les jeunes de Tataouine, en vue de parvenir à une issue à cette crise qui n’a fait que trop durer.



La production du pétrole et du gaz s’est arrêtée au niveau des champs des gouvernorats de Tataouine et de Kébili, suite aux protestations dans ces régions, comme l’avait annoncé jeudi 1er juin le ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

