La CA de l’UGTT accepte le principe de relèvement de l’âge de la retraite La commission administrative de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a approuvé le principe du relèvement de l’âge de départ à la retraite, à condition que le nombre d'années ajoutées ne soit le même dans le public et le privé.



Dans une déclaration aux médias, le Secrétaire Général adjoint de l’UGTT, chargé de la couverture sociale, Abdelkarim Jrad, a fait part de l’unanimité de la commission administrative quant à "la nécessité d’une intervention urgente pour contribuer au sauvetage des caisses", ajoutant que l’organisation est d’accord sur une hausse des cotisations, à condition que les autres parties fassent de même.



Dans un communiqué publié ce jeudi 12 octobre, à l’issue de sa réunion la veille, mercredi sous la présidence du Secrétaire Général, Noureddine Taboubi, la commission administrative de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) déplore la gravité de la situation des caisses sociales, et leur déficit record dû à de nombreuses raisons, dont les choix économiques erronés, les mesures dites de réformes structurelles, les politiques d’emploi précaire, l’évasion fiscale, les facteurs démographiques, etc.



La CA de la centrale syndicale appelle à poursuivre à traiter cette situation dans le cadre de la commission émanant du contrat social, dont les travaux ont avancé autour d’un diagnostic commun de la réalité des caisses sociales, prônant un consensus autour des solutions à même de rééquilibrer les caisses, d’en assurer la pérennité des prestations, de préserver les acquis de leurs affiliés, et de ne pas en alourdir les charges, dans le cadre d’une série de mesures législatives, juridiques et économiques.



L’organisation syndicale dénonce l’incapacité du gouvernement d’intervenir pour arrêter l’érosion du pouvoir d’achat des salariés et de nombreuses catégories sociales, se disant étonnée de son silence envers l’ascension démentielle des prix, face à une contrebande qui gagne du terrain.



L’UGTT refuse que le budget de l’Etat 2018 soit conçu au détriment des salariés, et des citoyens en général, et appelle le gouvernement à en consacrer une large partie aux mesures sociales profondes, à une politique fiscale équitable allégeant les charges fiscales des salariés qui ne cessent d’augmenter depuis 2011. Elle appelle à élargir l’assiette de l'impôt, et à annuler le régime forfaitaire, disant son refus de toute exonération sociale ou fiscale.



L’influente organisation syndicale réitère son refus de la privatisation des entreprises publiques, considérant une telle démarche comme étant "une ligne rouge à ne pas franchir". Elle appelle à une stratégie nationale de sauvetage de ces entreprises, tout en les faisant bénéficier des incitations requises, comme elle exhorte leurs agents à les défendre, en faisant valoir la valeur travail.

Gnet

