Konrad-Adenauer se dit disposée à assister la tenue des municipales en Tunisie Le président de la république, Béji Caïd Essebsi, s’est entretenu ce vendredi 03 février à Carthage avec Holger Dix, nouveau représentant-résident de la fondation allemande, Konrad-Adenauer, en Tunisie.



Holger Dix a affirmé les dispositions de sa fondation de poursuivre sa coopération avec les composantes de la société civile, et les parties politiques, en vue de consolider le processus démocratique en Tunisie.



Konrad-Adenauer est une fondation politique allemande (ndlr : proche de la CDU d’Angela Merkel, les chrétiens-démocrates) qui travaille en Allemagne et dans 120 pays à travers le monde, a-t-il soulginé, estimant que la fondation travaille beaucoup avec la société civile, mais aussi avec le parlement et les acteurs politiques en Tunisie.



Il a ajouté avoir évoqué les projets de la fondation dans les prochaines années, exprimant son engagement pour la poursuite des actions déjà entamées. Dix a par ailleurs dit les dispositions de la fondation allemande à assister les prochaines municipales, prévues en 2017 après l’adoption de la loi sur les élections et référendums au parlement.

