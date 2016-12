Jhinnaoui et Poivre d'Arvor discutent de la coopération tuniso-française Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinnaoui, a reçu hier l’ambassadeur de France à Tunis, Olivier poivre d’Arvor. Une rencontre qui a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines, à la lumière des prochains évènements qui réuniront les deux pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.



L’ambassadeur français a réitéré à cet effet, l’engagement de la France à appuyer l’économie tunisienne, à attirer l’investissement et à réanimer le secteur touristique dans le pays.



Les deux parties ont également évoqué les préparatifs de la 27ème session du sommet Afrique-France qui se tiendra le 14 janvier à Bamako au Mali sous le thème « la coopération, la paix et le développement ».



La visite de l’ambassadeur français a été aussi l’occasion de traiter un nombre d'affaires régionales et internationales d'intérêt commun.



Les deux parties ont parlé des efforts consentis pour trouver une solution globale, équitable et pérenne à la cause palestinienne, précise le communiqué.