Jhinaoui bientôt à Ankara pour préparer le conseil de coopération stratégique Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïs Jhinaoui, effectue les 10 et 11 janvier 2017, une visite officielle à Ankara, à l’invitation de son homologue turc, Mevlüt Çavuşoğlu, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.



Jhinaoui prendra part en tant qu’invité d’honneur, à la 9ème conférence annuelle des ambassadeurs turcs à l’étranger, et interviendra devant les diplomates turcs pour faire connaître l’approche tunisienne de politique étrangère, et la contribution de la diplomatie tunisienne en matière de transition démocratique et de promotion économique.



Le chef de la diplomatie tunisienne s’entretiendra avec son homologue et d’autres hauts responsables turcs, pour échanger les points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Cette visite préparera les prochaines échéances bilatérales, dont la deuxième session du conseil supérieur de coopération stratégique au niveau des chefs du gouvernement des deux pays.

Gnet

