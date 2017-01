Interminable coupure d’eau à la Charguia : Une conduite a été cassée, selon la SONEDE Le quartier d'affaires et zone industrielle Charguia 1 est à sec ce jeudi 19 janvier. Une interminable et intempestive coupure d’eau est intervenue vers 11 heures du matin, et se poursuit encore au milieu de cet après-midi.



Contactée, la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux nous dit qu’une conduite d’eau a été cassée, et que ses agents sont sur les lieux pour effectuer les réparations nécessaires.



Il s’agit d’une casse en profondeur dont la remise en l'état nécessite encore deux ou trois heures, selon la SONEDE.

Gnet

