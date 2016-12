Inauguration d'un service de maladies congénitales et héréditaires à la Marsa La ministre de la Santé, Samira Maraï, a inauguré hier lundi 26 décembre 2016, le nouveau service des maladies congénitales et héréditaires à l’Hôpital Mongi Slim à la Marsa.



Le service est un acquis important pour la santé et est le troisième du genre en Tunisie, après celui de l’Hôpital Charles Nicolle à Tunis, et celui de Habib Bourguiba à Sfax, souligne un communiqué du ministère.



Le service des maladies congénitales et héréditaire est équipé des dernières techniques d’exploration des maladies héréditaires (caryotype moléculaire).



Il servira à un millier d'explorations par an, précise le communiqué.