Inauguration ce lundi de la place Chokri Belaïd, en cette 4ème commémoration de son meurtre Il y a quatre ans de cela, le 06 février 2013, fut assassiné lâchement Chokri Belaïd, au pied de son immeuble à El-Menzah VI. En ce lundi 06 février 2017, date commémorative, le président Béji Caïd Essebsi inaugurera la place Chokri Belaïd à Tunis.



Quatre années après ce tragique événement qui a constitué un virage dangereux dans le processus de transition en Tunisie, le mystère l’entourant demeure entier, et les revendications de sa famille, ses camarades politiques, et l’ensemble des Tunisiens sont de plus en plus pressentes pour que la lumière soit faite sur ce meurtre et que la vérité soit établie.

