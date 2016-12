Immigration clandestine : 17 personnes dont 5 Comoriens arrêtés à Sfax (MI) Les unités de la garde nationale de Jbeniana (Gouvernorat de Sfax) sont parvenues vendredi à l’aube à arrêter 17 personnes âgées de 21 à 41 ans dont cinq Comoriens (quatre femmes et un homme), et des Tunisiens de Kairouan, Médenine, Tataouine, et Mahdia. Elles ont été appréhendées dans une maison désaffectée dans la région de Hazg à Jbeniana et ont reconnu leur intention de franchir illégalement les frontières maritimes, à destination d’un pays européen, à partir des côtes de Sidi Mesra de la même région.



Dans un communiqué paru hier soir, le ministère de l’Intérieur indique qu’une femme enceinte des Îles Comores figurait parmi ce groupe, elle a eu des contractions au moment de l’arrestation, et a été transférée par les unités de la garde nationale au service obstétrique du CHU Hédi Chaker de Sfax, où elle devait accoucher.



Un Tunisien de 41 ans, objet d’une procédure frontalière, et recherché auparavant pour appartenance à une organisation terroriste, était également parmi le groupe.



De l’argent en devise a été retrouvé en leur possession, comme ils ont avoué avoir livré des sommes d’argent variables aux organisateurs de l’opération.



Le groupe a été confié, sur ordre du parquet, à la brigade des renseignements maritimes de la garde nationale de Sfax pour être interrogé. Une affaire judiciaire sera diligentée à son sujet.

Gnet

