Il n'y a pas de marché sur le projet de la carte d’identité biométrique (Majdoub) TAP - Le ministre de l’Intérieur, Hédi Majdoub, a catégoriquement démenti vendredi l’existence d’un marché sur le projet de la carte d’identité nationale biométrique.



« Il est insensé de conclure un marché avant l’adoption du projet de loi amendant et complétant la loi sur la carte d’identité nationale », a-t-il déclaré à l’issue de son audition par la commission parlementaire des droits et des libertés sur le projet de loi en question.



« Le ministère de l’Intérieur n’a fait que consulter les entreprises qui voudraient éventuellement réaliser ce projet », a-t-il expliqué.



« Sur un total de 100 offres proposées de la Tunisie et de l’étranger, 10 entreprises ont été choisies pour chaque phase de ce projet. Ces 10 entreprises seront exclusivement concernées par l’appel d’offre relatif à ce marché », a-t-il tenu à préciser.



Selon Majdoub, la carte d’identité biométrique est la pierre angulaire d’un ensemble de projets envisagés par le département, à l’instar du passeport biométrique, de la vérification électronique des empreintes et du lancement, à partir de cette année, du projet d’installation de caméras de surveillance à l’entrée des villes et dans les grandes places publiques.



« L’usage d’une carte d’identité biométrique ne manquera pas de contribuer à améliorer le travail sécuritaire et à favoriser la mise en place de services administratifs numériques », a-t-il indiqué.



Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a jugé indispensable de faire mention de l’adresse personnelle dans la carte d’identité, faisant remarquer que cette mesure est motivée par des raisons sécuritaires. De surcroit, la carte d’identité biométrique sera un document de référence dans toutes les transactions administratives, a-t-il ajouté.



D’après le président de la Commission des droits et libertés, Imed Khemiri, le projet de loi amendant et complétant la loi sur la carte d’identité nationale serait adopté en commission au cours de la semaine prochaine.

