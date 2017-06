HRW pointe la comparution de Jarraya devant un tribunal militaire Human Rights Watch (HRW) considère la comparution de l’homme d’affaires, Chafik Jarraya devant le tribunal militaire, et la détention de sept autres dans des lieux non-déclarés, isolés du monde extérieur, comme étant une menace pour les droits de l’homme en Tunisie.



Dans un communiqué paru ce vendredi 09 juin en arabe et en anglais dont une copie est parvenue à Gnet, HRW rappelle que les autorités ont arrêté Chafik Jarraya, un influent homme d’affaires, et sept autres entre le 23 et 25 Mai 2017, et les ont assignés à résidence dans un lieu inconnu, une décision qu’autorise l’état d’urgence dans le pays.



"Il n’y a pas lieu de procès militaires de civils, de détention secrète dans une transition démocratique réelle, quelle que soit la gravité des accusations. La transparence et la suprématie de la loi sont les meilleures garanties contre la corruption", soutient Amna Guellali, directrice du bureau de HRW à Tunis.



"Le parquet militaire a accusé Jarraya de trahison et de collusion avec une armée étrangère, ce sont deux accusations punies par la peine de mort", dit l’organisation, ajoutant que ses avocats ont pu le visiter à la caserne d’el-Aouina, mais les autorités n’ont pas révélé le lieu de détention des autres et les chefs d’accusation auxquels ils doivent répondre.



Human Rights Watch appelle les autorités à révéler immédiatement le lieu de détention des prévenus, de leur permettre de contacter leurs avocats, et d’accéder, ainsi que ces derniers, aux preuves les ayant criminalisés.

