Hamma Hammami s'oppose fermement au retour des djihadistes Le porte-parole du Front Populaire, Hamma Hammami, a déclaré ce matin au sujet des Tunisiens qui reviennent des zones de conflit, qu’il faut prendre la question très au sérieux, en mettant l’intérêt du pays en première position. « Ces groupes terroristes ont été envoyés, reçus et financés pour participer à des guerres civiles et pour prendre part à des plans qui visent à détruire des pays. Il semblerait qu’aujourd’hui leur mission est terminée, et que les choses n’aient visiblement pas marché dans le sens des plans de certains pays.



Aujourd’hui, ils veulent s’en débarrasser, en les envoyant en Tunisie dans le cadre d’un autre plan régional », a-t-il déclaré sur Shemsfm . Selon lui, ces terroristes ne rentrent pas au pays après avoir regretté ou en repentis, mais en vaincus. « Ils représentent un grand danger pour notre pays. Cette opération se passe dans le cadre d’un marché », estime Hamma Hammami.



Il a commenté la réaction de Rached Ghannouchi au sujet de ces combattants, comme étant de « la comédie », lui faisant porter la responsabilité des jeunes partis au djihad. « Ghannouchi avait déclaré qu’il n’aurait pas encouragé Mohamed Zouari à partir en Palestine, mais ils ont encouragé les jeunes à aller dans les pays arabes », a dit Hammami, rappelant qu’Ennahdha et Moncef Marzouki avaient exprimé leur souhait de voir le régime syrien tomber.



Il a mis en garde contre un éventuel « marché conclu avec des parties extérieures, et dont l’une des clauses est d’accueillir les djihadistes en Tunisie ».



Hamma Hammami préconise que ces personnes soient jugées dans les pays où elles ont commis des crimes, et qu’il n’est pas envisageable selon lui qu’elles soient rapatriées. Il estime également que ce projet « sioniste », vise à déplacer le conflit, notamment en Algérie. « Comme nous aspirons à protéger notre territoire, il est important de protéger les intérêts de l’Algérie », a-t-il dit. Gnet Tweet Ajouter un Commentaire