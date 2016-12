Fausse alerte à bord d’un vol Tunisair à destination de Barcelone Le ministère de l’Intérieur indique que les unités sécuritaires ont fait descendre hier après-midi, dimanche 25 décembre, une fille d’un vol Tunisair et l’ont interrogée suite à une information faisant état de son intention de perpétrer une opération terroriste à bord de l’avion.



Suite à une information évoquant l’intention d’une passagère de perpétrer une opération terroriste à bord d’un vol Tunisair à destination de Barcelone, en partance de l’aéroport Tunis-Carthage, les unités sécuritaires ont fait descendre hier après-midi, dimanche 25 décembre, une fille et l’ont interrogée, ainsi que tous les passagers et ont procédé à une fouille de l’avion sans rien retrouver, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué paru hier.



L’avion a décollé normalement, alors que les unités sécuritaires spécialisées continuent à enquêter auprès de la passagère, et les recherches se poursuivent encore, selon le communiqué.

Gnet

