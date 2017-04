Evènements du 9 avril 1938 : Tournant décisif dans l’histoire de la libération nationale TAP - Une cérémonie officielle marquant la célébration des évènements du 9 avril 1938 s'est déroulée dimanche matin au Carré des martyrs à Sijoumi.



La cérémonie a été présidée par Béji Caid Essebsi, en présence, notamment, du chef du gouvernement Youssef Chahed et du président du parlement Mohamed Ennaceur.

Caid Essebsi a déposé une gerbe de fleurs au pied du mémorial aux martyrs et récité la Fatiha à leur mémoire.



Les évènements du 9 avril 1938 constituent un tournant décisif dans l'histoire de la lutte de libération nationale, à l'origine des grandes mutations politiques ayant abouti à l'indépendance le 20 mars 1959, ensuite à la proclamation de la République le 25 juillet 1957.



Des milliers de Tunisiens se sont mobilisés depuis le 7 avril 1938 dans des mouvements de protestation, couronnés le 9 avril de la même année par l'organisation de deux grandes marches conduites par Ali Belhouane et Mongi Slim.



Les manifestants ont notamment réclamé la création d'un parlement tunisien.Plusieurs symboles du mouvement national ont été arrêtés lors de ces évènements qui ont enregistré, pour la première fois, la participation de la femme.



Ajouter un Commentaire