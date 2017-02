Entrée en fonction du bureau régional de la BAD en Tunisie Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, s’est entretenu hier avec une délégation de la Banque africaine de développement (BAD), conduite par Mohamed El Azizi, directeur général du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique du Nord, et ce à l’occasion de l’entrée en fonction du bureau régional de la banque à Tunis.



Les perspectives de coopération entre la banque et la Tunisie et la stratégie bilatérale 2017 – 2019 ont été évoquées lors de cette rencontre, selon El Aziz, qui a dit la satisfaction de la banque d’ouvrir un bureau régional à Tunis, premier client de la BAD en Afrique du Nord.



Mohamed El Azizi a fait état de résultats positifs réalisés par la banque en Tunisie, notamment dans les domaines des routes, de l’infrastructure, de l’eau potable, de l’assainissement et de l’électricité.



Près d’un million de Tunisiens ont bénéficié des programmes de la banque et ont vu leur situation s’améliorer grâce à ses interventions. Quelque 650 mille Tunisiens ont bénéficié des programmes d’électrification, outre la réalisation de 3700 km des routes, indique un communiqué de la Kasbah.

Gnet

