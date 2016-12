Enfance : 300 espaces anarchiques répertoriés à travers le pays Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance annonce avoir répertorié 300 espaces préscolaires anarchiques, jardins d’enfants et crèches, dans 24 gouvernorats, pendant la période s’étalant du 15 septembre au 15 décembre 2016.



Dans un communiqué paru ce jeudi 29 décembre, le ministère indique que des avis de fermeture ont été émis au sujet de 177 espaces anarchiques, dont 52 à Monastir.



D’autres structures se sont conformées à la loi et ont commencé la régularisation de leur situation, alors que dix espaces ont fermé leurs portes d’eux-mêmes, souligne-t-il.



Le ministère de la Femme ajoute avoir dépêché des courriers aux autorités régionales en vue d’accélérer les fermetures des espaces anarchiques, en respect de la loi et du cahier des charges organisant le secteur, ainsi qu'en protection des enfants et de leur intérêt suprême.

Gnet

