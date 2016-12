D’importantes pluies sur le Grand-Tunis, Nabeul et Sousse (Garde Nationale) La direction générale de la garde nationale indique que d’importantes quantités de pluies se sont abattues sur le Grand-Tunis, Nabeul et Sousse.



Dans un communiqué paru ce jeudi 22 décembre, la garde nationale appelle les usagers de la route à modérer la vitesse, à respecter la distance de sécurité et à prendre toutes les précautions nécessaires.



Le bureau de renseignements routier relevant de la direction des opérations de la GN peut-être contacté à la direction des opérations de la garde nationale au 71.960.448, et 71.963.512, pour plus de renseignements.

