Des organisations de la société civile appellent Radhia Nasraoui à arrêter sa grève de la faim, après des rencontres effectuées par une délégation les représentant avec le président de la république, et le ministre de l’Intérieur, où il s’est avéré que la situation sécuritaire de Hamma Hammami n’a pas changé.

Les autorités sont prêtes à assurer sa garde personnelle d’une manière continue, en fonction des menaces, indiquent ce vendredi les représentants de la société civile, en l’occurrence, Jamel Msallem, président de la ligue tunisienne de Défense des droits de l’homme (LTDH), Monia Ben Jémia, présidente de l’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), Abderrahman Hdhili, président du forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), et Khadija Cherif, militante des droits de l’homme, et ancienne Secrétaire Générale de la fédération internationale des droits de l’homme, dans un communique dont une copie est parvenue à Gnet. Gnet