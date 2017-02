Des mesures pour freiner la hausse des prix des tomates et piments Les ministères de l’Agriculture et du Commerce annoncent ce mardi 07 février des mesures en vue de comprimer la hausse des prix de légumes, notamment les piments et tomates, à l’issue d’une séance de travail tenue ce matin au ministère de l’Agriculture sous la coprésidence d’Omar Béhi et Fayçal Hifiane, secrétaires d’Etat à la production agricole et au Commerce. Ces mesures s’articulent, selon un communiqué paru sur la page officielle du ministère de l’Agriculture, autour des points suivants :



*Intensification du contrôle au niveau des circuits de distribution, des marchés et du commerce parallèle et ce en coordination entre les services des ministères de l’Industrie et du Commerce et de l’Intérieur,



*Charger une commission ad hoc de fixer les prix à tous les niveaux de la production à la commercialisation, et ce en déterminant les coûts de production, de transport, les taxes et toutes les marges,



*Intensifier les campagnes médiatiques de sensibilisation à l’attention du consommateur, tout en l’informant des mesures prises et des prix pratiqués.

Gnet

