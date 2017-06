Démantèlement d’une cellule takfirie à Grombalia La brigade d’investigations et de recherches de la garde nationale de Grombalia (gouvernorat de Nabeul) est parvenue à démasquer une cellule takfirie, opérant dans la région de Aïn Tobrouk à Grombalia, indique ce samedi 10 juin le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.



Elle est constituée de quatre éléments adoptant la pensée takfirie, et faisant l’apologie de l’organisation Daesh et des opérations terroristes.



Ses membres incitent, par ailleurs, au terrorisme à travers les réseaux sociaux, et communiquent avec les éléments takfiris à l’intérieur et à l’extérieur, ajoute le MI.



Les suspects ont été placés en détention sur ordre du parquet et une affaire judicaire a été diligentée à leur sujet pour "adhésion à une cellule à caractère terroriste".

Gnet

