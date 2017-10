Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Ettadhamen La brigade de recherches et d’investigations de la garde nationale d’Ettadhamen (Ariana) a démantelé, hier dimanche 15 octobre, un réseau de trafic de drogue, a appréhendé deux personnes, et a saisi en leur possession quatre plaques de cannabis, indique ce lundi 16 octobre le ministère de l’Intérieur.



Une somme d’argent et une voiture utilisée dans leurs déplacements et le trafic de stupéfiants ont été également saisies.



Sur ordre du parquet, les suspects ont été placés en détention, pour être traduits devant la brigade centrale antistupéfiants de la garde nationale.

Gnet

