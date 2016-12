Démantèlement d'une cellule terroriste à la Manouba (MI) La Brigade des investigations afférente à la Garde nationale de La Manouba a démantelé, le 28 décembre, une cellule terroriste composée de 9 individus très dangereux faisant allégeance à l’organisation terroriste « Ansar Al Chariaa », indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.



La brigade a saisi un flash disque, comportant des vidéos montrant les membres de la cellule en train de mener des entrainements pour le combat, dans une région montagneuse, ainsi que des photos de terroristes tunisiens en train de combattre parmi des groupes terroristes dans les zones de conflit.



D’autres photos représentent des réunions secrètes de l’organisation en question en présence de membres de la cellule démantelée, ainsi qu’en présence des terroristes Kamel Zarrouk et Slim Kantri.



Le parquet a autorisé à la brigade des investigations de la Garde nationale à la Manouba de maintenir en détention tous les membres de la cellule, et de porter l'affaire en justice, pour appartenance à une organisation terroriste, et de continuer d'investiguer à leur sujet