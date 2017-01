Déclaration de patrimoine : Gouvernement, députés, partis… : qui l’a fait et qui ne l’a pas fait ! L’engagement des gouvernements post-révolution pour la déclaration du patrimoine était variable, oscillant entre 12 % et 86 %, indique l’ONG I Watch dans un communiqué , dont une copie est parvenue à Gnet.



Gouvernement Béji Caïd Essebsi : 12 %

Gouvernement Habib Essid 1 et 2 : 52 %

Gouvernement Hamadi Jebali : 87 %

Gouvernement Mehdi Jomaâ : 79 %

Gouvernement Ali Laaridh : 86. 8 %



Pour les chefs du gouvernement, Béji Caïd Essebsi et Hamadi Jebali n’ont pas procédé à la déclaration de leur patrimoine lorsqu’ils ont accédé au pouvoir, alors qu’Ali Laaridh, Mehdi Jomaâ, Habib Essid et Youssef Chahed l’ont fait au moment de leur prise de responsabilité, souligne I Watch, citant un document de la Cour des comptes.



Concernant les partis qui se sont succédé au pouvoir après la révolution, le taux de déclaration le plus faible était celui de l’UPL (25 %), puis Afek Tounes (50 %), Ettakatol (60 %), Nidaa Tounes (61 %), le CPR (80%) et Ennahdha (85 %), alors que les indépendants n’ont pas dépassé le taux de 55 %.



Sur l’ensemble des 217 députés à l’ARP, seuls 18 députés ont déclaré leur patrimoine au 03 novembre 2016, soit 8.2 %. Les trois députés du courant démocratique l’ont fait (100 %), les derniers rangs ont été occupés par les députés de Nidaa (5,8 %) et d’Ennahdha (5,7 %).



Mohamed Ennaceur a déclaré son patrimoine une année après son accession au perchoir. Ses deux vice-présidents, Abdelfattah Mourou et Faouzia Ben Fedha ne l’ont pas fait.

Gnet

