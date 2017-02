Décès d’un bébé à Sousse : Le syndicat se défend de toute faute médicale La Secrétaire Générale du syndicat général des médecins et pharmaciens, Habiba Mizouni, a attesté ce lundi de la survenue d’une seule erreur, dans l’affaire du décès du nouveau-né à l’hôpital Farhat Hached à Sousse ; celle d’avoir mis le bébé dans une boîte en carton, chose qu’elle a qualifiée de "traitement inhumain".



Interviewée par Shems , elle s’est défendue de toute faute médicale, affirmant que la femme médecin a rempli son rôle.



La syndicaliste médicale a dit que la mère du bébé était dans une situation difficile. "Si ce n’était l’intervention des médecins à travers une césarienne, elle aurait eu des séquelles graves", selon ses dires.



Les médecins ont consenti tous les efforts pour réanimer le bébé, mais il est décédé, a-t-elle souligné.



Le procureur de la république avait entamé samedi-après midi son enquête en interrogeant des infirmiers à l’hôpital Farhat Hached, suite au décès d’un bébé mis au monde la veille, au 7ème mois.



Les infirmiers ont cru qu’il était mort, et l’ont mis dans une boîte en carton à la salle d’accouchement, lorsque sa famille s’était présentée pour le récupérer et l’inhumer, il s’est avéré qu’il était encore en vie. Une heure après, il est décédé, rapporte Shems, citant l’oncle du nourrisson.

Gnet

