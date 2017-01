Décès de l’ancien SG du PUP, Mohamed Belhaj Omar L’ancien Secrétaire Général du parti de l’Unité populaire, Mohamed Belhaj Omar, est décédé hier lundi 30 janvier à l’âge de 83 ans. Le défunt a fondé le PUP en 1982 , reconnu par les autorités en 1983.



Agronome de formation, il a pendant des années occupé la fonction de Secrétaire Général, avant d'être remplacé le 16 janvier 2000 par Mohamed Bouchiha lors de la réunion du Conseil central du parti..



Auparavant, vers la fin des années 70, il était détenu avec d’autres membres du MUP (Mouvement de l'unité populaire), fondé par Ahmed Ben Salah mais non reconnu par les autorités. Il est resté deux ans en prison. Après sa sortie, il rompt en 1981 avec Ben Salah en raison de divergences entre les deux hommes.



Belhaj Omar était connu pour son humilité, sa probité, et ses positions courageuses sous les deux régimes de Bourguiba et de Ben Ali. Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde.

