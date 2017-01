Début, lundi prochain de l’inscription au pèlerinage de l’an 1438 de l’hégire Le ministère des Affaires religieuses annonce ce lundi 02 janvier que le dépôt des candidatures pour l’accomplissement des rites du pèlerinage pour l’année 1438 de l’hégire/ 2017 commence à compter de la semaine prochaine, lundi 09 janvier 2017, et se poursuit jusqu’au dimanche 05 février.



Les candidats peuvent s’inscrire tout au long de cette période sur le site officiel du ministère des AR www.affaires-religieuses.tn , via le lien inscription au pèlerinage 1438 de l’hégire, sur la page principale du site.



Les personnes qui se porteront candidats pour la première fois, doivent remplir le formulaire d’inscription avec précision et sans erreurs, pour éviter les problèmes de correction ou le refus de candidature, exige le communiqué, appelant les futurs candidats à retirer un reçu d’inscription et à le présenter auprès du prédicateur local à la délégation.

Gnet

