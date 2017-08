169 dossiers transférés au parquet dont 27 au pôle économico-financier (INLUCC)

L’instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a déclaré avoir transmis 169 dossiers au parquet, au 22 Mai dernier. L’instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a déclaré avoir transmis 169 dossiers au parquet, au 22 Mai dernier.

Dans un communiqué paru jeudi 10 août, l’instance ajoute que le parquet a, à son tour, transféré 27 dossiers au pôle judiciaire financier et économique, 12 dossiers aux juges d’instruction des tribunaux de première instance de Tunis, et 23 dossiers aux juges d’instruction des autres tribunaux de première instance du pays.

Des commissions rogatoires ont été émises directement par le parquet des tribunaux de première instance de Tunis, Kasserine et l’Ariana aux brigades de la garde nationale d’el-Aouina au sujet de 13 dossiers. Alors que 39 dossiers ont fait l’objet de commissions rogatoires émises par le parquet des tribunaux de première instance de Zaghouan, la Manouba et Sfax 2 à la direction régionale des recherches économiques et financières de Gorjani.

L’INLUCC souligne, par ailleurs que des jugements d’incarcération ont été émis par le tribunal de première instance de Tunis dans trois affaires. D’autres jugements ont porté sur l’interdiction de voyage, et cinq autres dossiers ont fait l’objet d’un non-lieu.

L’extorsion des fonds publics, la falsification des résultats des concours de recrutement, et des marchés publics ainsi que les pots-de-vin sont autant de sujets des plaintes dont l’instance dit avoir saisi la justice. Elles concernent des responsables de certains ministères, et de nombreux secteurs dont la santé, le transport, les affaires locales et l’environnement, l’énergie, les mines, le tourisme, l’artisanat, la douane, l’enseignement supérieur, les finances , l’équipement, l’habitat, l’aménagement du territoire, l’agriculture, l’éducation, outre des cas de corruption dans les établissements publics et le secteur privé. Gnet