Collision au large de Kerkennah : Onze corps repêchés dimanche par l’armée Onze corps ont été repêchés hier dimanche 15 octobre, suite à la collision survenue dimanche 08 octobre entre une embarcation de pêche et un navire de l’armée.



Dans un communiqué paru dimanche sur son site, le ministère de la Défense nationale indique qu’un navire de l’armée est parvenu hier, dimanche 15 octobre, à localiser les débris de l’embarcation des immigrés clandestins, qui est entré en collision dimanche 08 octobre avec un bateau de la marine.



Les unités de plongée ont repêché dix corps, indique-t-il, ajoutant qu’un autre corps a été retrouvé à 30 km du lieu de l’accident, pouvant être celui d’une victime du drame emporté par les vagues, après qu’un bateau de pêche en a avisé de la présence.



Le ministère de la Défense informe qu’il fera part de l’évolution des opérations de recherche, qui se poursuivent par les unités de la marine et un hélicoptère de l’armée nationale.



Cette collision avait fait dans un premier bilan 8 morts, et 38 rescapés.



Gnet

