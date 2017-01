Chouket parle de l'incompétence de l'exécutif et "des prérogatives" de BCE L’ancien ministre et membre de Nidaa Tounes, Khaled Chouket, a mis en garde dans une interview accordée à Al Quds al Arabi , ce mardi, contre l’échec de la démocratie et le retour vers le régime présidentiel en Tunisie. Il a pointé du doigt des « pressions régionales », tout en imputant « le rendement modeste du gouvernement et du parlement » au manque de compétences de personnes ayant pris le pouvoir « par pur hasard », rapporte le journal.



Il a ajouté qu’il songeait à présenter une initiative qui préserverait l’unité de Nidaa Tounes et qui le mènerait vers un congrès démocratique dans un avenir proche.



Il a exprimé à cet effet, son refus de tout front politique dans le parti, « susceptible d’aggraver la bipolarisation avec le mouvement Ennahdha et qui serait basé sur un discours d’exclusion envers une partie des Tunisiens », a-t-il dit, tout en ajoutant que le dossier des revenants des zones de conflit devrait être traité de manière sécuritaire, éducative et religieuse, et au moyen d’outils démocratiques.



« Je pense que la question du retour des terroristes est plus une éventualité qu’une réalité, et que ces terroristes ne sont pas en train de faire la queue pour rentrer en Tunisie », a-t-il confié.



Selon Chouket, leur nombre ne devrait pas dépasser les quelques cas, « et les autorités qui disent détenir des informations précises à leur sujet procèderont à leur arrestation ».



Tout en réitérant son appui au régime parlementaire, Chawket a déclaré au sujet du chef de l’Etat, Beji Caïd Essebsi, « que les choses auraient été meilleures s’il s’était cantonné aux prérogatives qui lui sont réservées dans la constitution, et s’il n’avait pas été sous l’emprise de certains de ses conseillers qui n’auraient pas du accéder au palais de Carthage », a-t-il déclaré.



Il accuse ces « conseillers », d'avoir écarté le président de ses camarades qui l'ont aidé à accéder au pouvoir, ainsi qu'à faire tomber le gouvernement Habib Essid «et à frapper la stabilité nécessaire au gouvernement pour effectuer les changements requis dans la vie des Tunisiens».