Chahed planche sur la cherté des prix et la préservation du pouvoir d’achat Le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, a présidé ce lundi 06 février une séance de travail consacrée à l’étude du dispositif des prix, à la manière de maîtriser les circuits de distribution et de préserver le pouvoir d’achat.



La réunion a passé en revue l’actuel état des prix de certains produits agricoles, s’attardant sur les facteurs structurels et conjoncturels ayant favorisé leur augmentation, selon un communiqué de la Kasbah.



Il a été aussi question des mesures à l’étude au sein du gouvernement en vue de surmonter cette crise conjoncturelle.



La séance a appelé à davantage de coordination entre les ministères de l’Industrie, et du Commerce, et de l’Agriculture, ainsi que l’intensification de la coopération avec l’UTAP, et les autres structures professionnelles en vue de prendre les mesures nécessaires à même de garantir la régularité de l’approvisionnement, tout en œuvrant à préserver le pouvoir d’achat.

Gnet

