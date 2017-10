Chahed annonce des exonérations pour les investissements dans les régions intérieures Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a appelé les hommes d’affaires à investir dans les régions intérieures. Il a affirmé dans un entretien télévisé avec el-hiwar ettounsi, que tout investisseur qui lance un investissement en Tunisie entre 2018 et 2019 sera exonéré d’impôts pendant trois ans.



Toute entreprise qui donne des emplois aux jeunes dans les régions intérieures sera dispensée de cotisations sociales pendant trois ans, a-t-il ajouté.



Chahed a appelé l’opposition et les politiques d’une manière générale à faire montre de responsabilité et à faire prévaloir l’intérêt national, en évitant les tiraillements : «un peu de responsabilité», a-t-il lancé.



Il a affirmé que son gouvernement est ouvert sur la critique constructive et responsable. "Nous sommes ouverts sur tous, car le pays est pour tous", a-t-il dit, appelant à conjuguer tous les efforts et à s’éloigner des tiraillements.

Gnet

Ajouter un Commentaire