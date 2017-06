Chahed accorde un mois aux associations pour publier aides et dons étrangers Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a accordé un délai d’un mois à l’ensemble des associations en vue qu’elles publient les aides et les dons étrangers qu’elles ont reçus.



Les associations sont tenues d’indiquer les sources, la valeur et le sujet de ces fonds, par courrier recommandé au Secrétariat Général du gouvernement, avec accusé de réception, indique la présidence du gouvernement dans un communiqué, relayé par les médias locaux.

Gnet

