BCE se rend au chevet des blessés à l’hôpital de Ben Arous Le président Béji Caïd Essebsi s’est rendu ce mercredi 28 décembre au chevet des blessés de l’accident survenu ce matin à Jbel Jelloud, à l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous, pour s’enquérir des conditions de secours et de prise en charge psychique des familles des morts et blessés, selon un communiqué de la présidence.



Le drame s’est produit ce mercredi 28 décembre, matin tôt, consistant en une collision entre un bus en provenance de Nabeul et un train, au niveau de Jbel Jelloud, ayant fait cinq morts dont un bébé et 52 blessés.



Trois cellules de prise en charge psychologique ont été créées à Charles-Nicolle, à l’hôpital des Grands brûlés de Ben Arous et à l’hôpital militaire, selon un communiqué du ministère de la Santé.

Gnet

