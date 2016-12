BCE félicite Abbas pour la résolution du CS sur l’arrêt des colonies Le président de la république, Béji Caïd Essebsi, a dépêché ce lundi 26 décembre une missive au président palestinien, Mahmoud Abbas, où il le félicité pour la résolution 2334 du Conseil de sécurité sur l’arrêt des colonies, adoptée vendredi 23 décembre à une écrasante majorité de ses membres. BCE exprime ses sincères félicitations à Abbas pour cette large reconnaissance internationale des droits palestiniens légitimes, et la condamnation claire de l’obstination israélienne de poursuivre la construction des colonies sur la terre palestinienne.



La communauté internationale réaffirme aujourd’hui à travers cette décision historique, que la réalisation d’une paix juste, globale et durable dans la région du Moyen-Orient ne passera que par la reconnaissance totale des droits indivisibles du peuple palestinien, d’instaurer un Etat palestinien indépendant avec pour capitale al-Quds al-Sherif, souligne-t-il dans cette lettre publiée sur la page officielle de la présidence.



Le chef de l’Etat réitère le soutien de la Tunisie au peuple palestinien et à toutes les initiatives visant à relancer le processus de paix, affirmant la détermination de notre pays de poursuivre l’incitation de la communauté internationale à exercer toutes les formes de pressions sur l’occupation israélienne pour une application immédiate de cette résolution, et celles qui l’on précédées.

Gnet

