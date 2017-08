BCE fait ses adieux aux pèlerins au départ du 1er vol vers les lieux saints TAP - Un premier contingent de 260 pèlerins tunisiens a quitté, jeudi en fin d'après-midi, l'aéroport de Tunis-Carthage en direction des lieux saints. Le président de la République, Béji Caïd Essebsi était présent au départ du premier vol des pèlerins tunisiens vers les lieux saints. « J’ai pensé qu’il est de mon devoir de faire mes adieux aux pèlerins et de les rassurer que les tentes dressées à Arafa sont climatisées », a-t-il déclaré. « Bien qu’il y ait des insuffisances, les préparatifs de la saison du pèlerinage étaient immenses, l’objectif étant de garantir toutes les conditions de confort et de bien-être à nos pèlerins », a indiqué Caïd Essebsi. Les premiers vols vers les lieux saints devraient avoir lieu le 10 août 2017, alors que les derniers devraient décoller le 26 août 2017. Les premiers vols de retour auront lieu le 26 septembre, alors que les derniers devraient se dérouler le 21 septembre, selon le Président directeur général de la campagne aérienne « Tunisair », Ilyes Mankbi et le responsable du terminal II de l’aéroport de Tunis-Carthage, Sofiène Bejaoui. La compagnie aérienne Tunisair a loué deux avions supplémentaires pour garantir 86 vols aller-retour en partance des aéroports de Tunis-Carthage, Monastir, Sfax, Tabarka, Gabès, Djerba et Tozeur vers Djeddah et Médine. Sur un total de 220368 candidats au pèlerinage, 10374 ont été retenus, dont environ la moitié (4701) sont des femmes. La tranche d’âge des pèlerins pour cette année varie entre 61 et 98 ans. Ajouter un Commentaire